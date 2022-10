O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse nesta quinta-feira que Moscou está pronta para impulsionar as exportações de alimentos e fertilizantes para ajudar a evitar uma crise alimentar global, mas está sendo impedida de fazê-lo pelos Estados Unidos.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, disse que Washington estava “chantageando” e “perseguindo” aqueles que tentam negociar com a Rússia e, portanto, estava comprometendo a segurança alimentar global.

Os Estados Unidos não visaram diretamente as exportações agrícolas russas, mas as sanções à infraestrutura de transporte, seguros, logística e pagamentos da Rússia estão frustrando a capacidade do país de exportar fertilizantes e produtos químicos cruciais, afirma Moscovo.