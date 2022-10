Reino Unido sanciona Irão por fornecimento de drones à Rússia

O Reino Unido impôs nesta quinta-feira sanções a três militares iranianos e um fabricante de defesa por fornecer à Rússia drones para atacar alvos civis e de infraestrutura na Ucrânia.

Os oficiais militares iranianos de alto escalão Mohammad Hossein Bagheri, Seyed Hojjatollah Qureishi e Saeed Aghajani estarão sujeitos a um congelamento de ativos e proibição de viagens, disse o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido em comunicado.

Os três indivíduos foram “pessoalmente responsáveis” por fornecer os drones usados ​​em ataques na Ucrânia, acrescentou.

“O apoio do Irão à guerra brutal e ilegal de Putin contra a Ucrânia é deplorável”, disse o secretário de Relações Exteriores britânico, James Cleverly. “Esta é uma evidência clara do papel desestabilizador do Irã na segurança global.”

A Rússia lançou dezenas de drones “kamikaze” na Ucrânia para atingir a infraestrutura de energia, matando cinco pessoas na capital Kiev. A Ucrânia diz que são drones de ataque Shahed-136 de fabricação iraniana.

Teerã nega ter fornecido os drones para Moscovo e o Kremlin negou na terça-feira que suas forças tenham usado drones iranianos para atacar a Ucrânia. Washington diz que a negativa do Irão é uma mentira.

O Reino Unido submeterá a Shahed Aviation Industries, fabricante iraniana dos drones Shahed, a um congelamento de ativos, disse o Ministério das Relações Exteriores.

Por William James e Sachin Ravikumar