O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, concedeu, na quarta-feira (19), em Nampula, perdão a 25 cidadãos que alegadamente integravam o grupo terrorista, que desde 2017 ataca a província nortenha de Cabo Delgado.

Os mesmos foram apresentados como recrutados nos distritos de Memba, Nacala-porto, Mogovolas e Mogincual, com promessas de emprego.

Nyusi disse que os cidadãos perdoados responderam aos apelos do Governo e à pressão no terreno, resultado da intervenção militar de Moçambique, Ruanda e SADC, e entregaram-se voluntariamente.

Um dos perdoados, Adelino Amisse, disse que foi recrutado no distrito de Mogincual, na província de Nampula, e participou no ataques terrorista na aldeia de Olumbi, no distrito de Palma, em Cabo Delgado.

“O presidente pode conceder perdão, mas essas pessoas serão inseridas em comunidades onde no passado cometeram terror,” disse o professor universitário Teodósio Miguel.

Para Miguel, a população deve ser sensibilizada no sentido de esquecer as feridas do passado.

Por Adina Sualehe