Reino Unido sanciona Irão por fornecimento de drones à Rússia

A polícia norueguesa prendeu outro cidadão por operar drones não autorizados sobre Svalbard. O suspeito de 47 anos, de dupla nacionalidade russa e britânica, foi preso em Hammerfest, no norte do país e, de acordo com os meios de comunicação locais, admitiu ter sobrevoado o arquipélago de Svalbard. Esta é a sétima detenção de cidadãos russos no país escandinavo por suspeitas de espionagem.

“Sete russos estão em prisão preventiva tendo efetuado ilegalmente voos com drones na Noruega. O departamento de contra-espionagem está agora a tratar da investigação destes casos. Alegam que estes incidentes podem apontar para o facto da Rússia estar a assumir mais riscos nas suas actividades de espionagem. Não nos devemos surpreender se mais detenções deste tipo acontecerem nos próximos tempos.”

-Jonas Gahr Støre

Primeiro-ministro da Noruega

Algumas horas antes, um drone que voava perto do aeroporto de Bergen desencadeou protocolos de segurança que comprometeram o tráfego aéreo. Depois dos ataques ao gasoduto Nordstream no Mar Báltico, a Noruega reforçou as medidas de segurança nas infra-estruturas críticas de petróleo e gás. Face ao reforço das medidas preventivas, o Primeiro-Ministro da Noruega negou a existência de ameaças específicas contra o país e falou de um “quadro de segurança adequado”.