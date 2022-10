Quatrocentos e 53 professores, admitidos na segunda fase do regime especial 2021-2022 do concurso público de ingresso na Educação, reforçaram, brevemente, o processo de ensino/aprendizagem dos municípios da província do Huambo, soube a ANGOP, esta quinta-feira.

Ao anunciar o facto à imprensa, o director local do gabinete da Educação, Mário José da Costa Rodrigues, disse que os novos docentes iniciam, na próxima semana, a ser capacitados em matérias sobre as metodologias de ensino, com foco na elevação da qualidade do processo docente/educativo.

O responsável disse tratar-se da última fase do processo de capacitação dos novos professores, a decorrer de 24 a 28 do corrente mês, depois da formação recentemente dos primeiros 273 admitidos no concurso público de ingresso 2021-2022.

Explicou que a formação sobre práticas pedagógicas irá decorrer nos municípios do Bailundo, Caála, Cachiungo e Chinjenje, onde deverão se juntar os colocados nas municipalidades da Chicala-Cholohanga, Ecunha, Huambo, Longonjo, Londuimbali, Mungo e Ucuma.

Disse que a realização de seminários de capacitação pedagógica consta do programa de formação profissional dos novos professores do ensino geral, para que contribuam na melhoria do processo docente/educativo da província do Huambo, com uma rede escolar mil 209 infra-estruturas, agrupadas em 814 estabelecimentos.

Com esta cifra, disse, a esta região passa a contar com 18 mil 749 professores, distribuídos pelos 11 municípios.

O responsável adiantou que, sem precisar números, que a província carece de mais professores do ensino geral para fazer cobertura do sistema de ensino/aprendizagem em toda a extensão territorial desta região do Planalto Central de Angola.

Apesar disso, Mário Rodrigues acredita que a insuficiência de professores vai ser suprida, mediante a realização permanente de concursos públicos de ingresso, com uma média de 500 vagas/ano.

Disse que sector tem condições suficientes para fazer a fiscalização do processo de ensino/aprendizagem e o desempenho dos professores em todas as localidades da província.

Entre 2021 e 2022, foram enquadrados, na província do Huambo, um total de 729 professores do ensino geral.

No presente ano lectivo, a província do Huambo matriculou 930 mil 925 alunos da iniciação ao II ciclo do ensino secundário, incluindo dos institutos politécnicos e magistérios primários, mais 26,8 por cento em relação ao período lectivo anterior.

Com uma extensão territorial de 35 mil 771 quilómetros quadros e uma densidade populacional acima dos dois milhões 600 mil habitantes, a província do Huambo é composta, administrativamente, por 11 municípios, 37 comunas e três mil 387 aldeias.