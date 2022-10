Um comboio do Caminho de Ferro de Moçâmedes (CFM), com 20 vagões, sendo duas cisternas de combustível, 17 porta-contentores e 1 um furgão, descarrilou, esta quinta-feira, na Zona da Quipamba, município da Bibala, província do Namibe.

Segundo uma nota do CFM chegada a ANGOP, o descarrilamento resultou no tombo de 6 veículos, entre os quais duas cisternas de combustível e quatro porta-contentores.

O acidente ocorreu por volta das 08h20, resultando na danificação de cerca de 200 metros de linha férrea e destruição de três contentores, un dos quais pegou fogo.

Conforme a instituição, equipas técnicas do CFM, do Corpo de Protecção Civil e Bombeiros, da Polícia Nacional e USOE encontram-se no local para auxiliar nos trabalhos de remoção do material e controlo do incêndio provocado pelo vagão que transportava óleo alimentar. As causas são ainda desconhecidas.

O Conselho de Administração do CFM criou uma comissão de averiguação para apurar as causas que estiveram na base deste acidente.

Em consequência do acidente, a circulação de comboios ligando as cidades do Namibe e Lubango (Huíla) fica suspensa por um período de 72 horas, tempo que se prevê para a conclusão dos trabalhos.