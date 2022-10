O processo de inscrições para as candidaturas das mais de 300 habitações na segunda fase da Centralidade Horizonte do Cuito, província do Bié começa no próximo mês Novembro, soube hoje o Jornal de Angola.

Para o acesso às habitações, os candidatos devem efectuar as inscrições junto da entidade promotora ou gestora do projecto fazendo-se acompanhar da cópia do Bilhete de Identidade ou Cartão de Residente extensivos aos cônjuges e aqueles que vivem em união de facto reconhecida.