O presidente da Síria, Bashar al-Assad, se encontrou com uma delegação do Hamas nesta quarta-feira, com a facção islâmica sunita palestina dizendo que a reunião pode ajudar a “virar a página” depois de evitar Damasco por uma década.

Os líderes do Hamas endossaram publicamente a revolta de rua sunita de 2011 contra o governo de Assad e desocuparam sua sede de Damasco em 2012, uma medida que irritou seu aliado comum, o Irã.

A normalização dos laços com Assad pode ajudar a restaurar a inclusão do Hamas no chamado “eixo de resistência” contra Israel, que inclui o Irã e o grupo libânes Hezbollah, aliados naturais de Assad, cujo grupo alauíta é uma ramificação xiita.

Uma pequena delegação visitou Assad em Damasco nesta quarta-feira “para virar todas as páginas do passado”, de acordo com o chefe da delegação e membro do conselho do Hamas, Khalil Al-Hayya.

“Consideramos uma reunião histórica e um novo começo para a ação conjunta sírio-palestina”, disse Hayya em entrevista coletiva.

Ele disse que vários fatores encorajaram a reaproximação neste momento, incluindo o desenvolvimento de laços de Israel com outros países árabes.

O Hamas já restaurou seus laços com o Irã, e representantes do grupo elogiaram a República Islâmica por sua contribuição para arsenal de foguetes de longo alcance em Gaza, que o grupo usou no combate a Israel.

Por Kinda Makieh, Maya Gebeily e Nidal Al-Mughrabi