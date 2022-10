Os municípios da Cameia e do Luau vão liderar a revitalização da produção de grãos de arroz, trigo, milho e soja na província do Moxico, no quinquénio 2022/27, no quadro do Plano Nacional de Fomento para a Produção de Grãos (PLANAGRAO).

No Moxico o projecto será implementado em Janeiro de 2023, estando, nesse momento, a decorrer a recolha de dados, mapeamento e perfil das zonas escolhidas.

Em declarações à ANGOP, o director do gabinete provincial da Agricultura, Pecuária e Pescas no Moxico, António Maya Sandjesse, destacou que o PLANAGRAO foi criado pelo Executivo com intuito de reduzir a dependência da importação, assegurando a auto-suficiência e segurança alimentar.

Essa medida, segundo o responsável, vai garantir a geração de emprego, rendimento e a utilização sustentável dos recursos naturais nas províncias escolhidas como o Moxico, Lunda Sul, Lunda Norte, Cuando Cubango, Zaire e Uíge.

António Sandjesse explicou que nas regiões escolhidas serão loteados e preparados 30 mil hectares de terra próximas das bacias hidrográficas e com vantagens de escoamento.

Disse que nos dois municípios da província seleccionados, possuem tais vantagens, exemplificando os comboios do Caminho de Ferro de Benguela (CFB), que passam nestas duas regiões, sendo um meio preponderante para a evacuação da produção agrícola.

O Plano Nacional de Produção de Grãos, criado pelo Executivo, está orçado em 2,2 biliões de kwanzas, cerca de 4 mil milhões de dólares norte-americanos, e visa, também, acautelar o país das várias tensões geopolíticas que ocorrem no mundo e que têm provocado ruptura da oferta de grãos e fertilizantes no mercado internacional.

É um documento enquadrado no Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022, ligado ao Programa de Fomento da Produção Agrícola.