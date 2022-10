Vinte e oito mil estudantes do I ciclo do Ensino Secundário de Luanda e Bengo vão beneficiar, este ano lectivo, de bolsas de estudos internas avançou, avançou, esta segunda-feira, em Luanda, a ministra da Educação, Luísa Grilo, durante o lançamento do programa que prever atribuir 900 mil bolsas.

A ministra, que falava no auditório da Escola 5143, da Vida Pacifica, Distrito Urbano do Zango, fez saber que nesta primeira fase serão beneficiados quatro municípios, dois da província do Bengo (Dande, Ambriz) e dois em Luanda (Icolo & Bengo e Viana), e de forma faseada para outros 64 municípios, num período de quatro anos.

Luísa Grilo acrescentou que o programa de bolsas vai elevar o compromisso de trabalhar sem descanso para a redução das barreiras ao acesso à educação e o natural aumento das taxas de conclusão do I ciclo do Ensino Secundário entre as raparigas.

Segundo a ministra, o projecto conta com um conjunto de intervenções complementares, voltadas para a procura como para a oferta de serviços de educação, nomeadamente o funcionamento de serviços de saúde para adolescentes, expansão de oportunidades de educação e habilidades para a vida, removendo barreiras a educação para meninas e o apoio ao ensino de qualidade.

As bolsas foram patrocinadas pelo Banco Mundial (BM).

Segundo a representante desta instituição, Natacha Falcão, o empoderamento das raparigas é o caminho mais directo para reduzir-se a pobreza, impulsionar o crescimento económico e o aumentar o bem-estar da população angolana e o seu impacto no futuro do país.

Natacha Falcão afirmou que serão investidos USD 110 milhões para o programa.

O programa piloto, que inicia já este ano lectivo, terá como chancela o Ministério da Educação que, por meio das delegações províncias, selecionará as escolas e os alunos beneficiários, que terão que se fazer presente com os encarregados e ser portador do Bilhete de Identidade e assento de nascimento .