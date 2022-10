Mais de 1100 localidades ucranianas sem eletricidade

A Ucrânia alertou nesta terça-feira (18) para uma “situação crítica” depois que os ataques russos destruíram em pouco mais de uma semana 30% das centrais de energia elétrica do país, onde novos bombardeios voltaram a provocar cortes nas últimas horas.

“A situação é atualmente crítica em todo o país, porque nossas regiões dependem umas das outras”, afirmou o chefe de gabinete da presidência, Kirilo Timochenko.

A última série de bombardeios russos atingiu durante a manhã de terça-feira diversas instalações energéticas no sul do país pelo segundo dia consecutivo, o que provocou cortes no fornecimento de energia elétrica e de água.

Na capital Kiev, ao menos duas pessoas morreram após um ataque com mísseis contra uma instalação de abastecimento de energia, informou o Ministério Público.

Os bombardeios também atingiram a cidade de Kharkiv, no leste, Mykolaiv, no sul, e as regiões de Dnipro e Zhytomyr, no centro.

“Desde 10 de outubro, 30% das centrais elétricas foram destruídas, o que provocou grandes cortes no país”, afirmou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky no Twitter.

Na segunda-feira, a Rússia atacou o centro de Kiev com “drones suicidas”, o que as autoridades ucranianas consideraram um ato de “desespero” de Moscou. Um dos bombardeios destruiu um edifício residencial e cinco pessoas morreram.

Esta foi a segunda semana consecutiva em que a Rússia atacou a capital ucraniana na segunda-feira. Analistas militares consideram as ações uma resposta às derrotas sofridas por Moscou no campo de batalha.

– Hospitais com energia de reserva –

Após os ataques de terça-feira, Zelensky reiterou a recusa de negociar com o presidente russo, Vladimir Putin. A intenção das tropas de Moscou, denunciou, é “aterrorizar e matar civis”.

O exército russo confirmou que bombardeou infraestruturas de energia ucranianas.

Várias localidades da região de Zhytomyr, ao oeste de Kiev, e a cidade de Dnipro ficaram sem energia elétrica.

“A cidade não tem energia elétrica nem água”, afirmou o prefeito de Zhytomyr, Serguei Sukhomlin. “Os hospitais funcionam com a energia de reserva”.

Em Mykolaiv, alvo de ataques durante a madrugada, as autoridades conseguiram restabelecer a rede.