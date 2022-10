Ramiros- Sete praias dos municípios de Belas e Talatona, localizadas a sul da província de Luanda, são consideradas impróprias para actividade balnear, com sinalização de proibição.

Tratam-se das praias dos Generais e Rua-11, Pôr do Sol (Talatona), Museu da Escravatura, KM 32, KM 26 e Ramiros (Belas), que apresentam restos de plásticos, latas, garrafas e outro lixo orgânico na areia, bem como material ferroso, rochas submersas, pedaços de barcos na água e buracos produzido por escavações.

Em declarações à ANGOP, o porta-voz do Serviço Nacional de Protecção Civil e Bombeiros (SNPCB), Intendente Faustino Minguês, disse que muitos cidadãos insistem em utilizar praias não autorizadas, razão do elevado número de afogamentos, principalmente nos finais de semana.

Segundo o oficial, os banhistas utilizam praias proibidas, transformando os espaços em áreas autorizadas, situação que leva a um número elevado de mortes por afogamento e salvamentos, mesmo com a presença frequente dos nadadores salvadores do Projecto Praias Seguras de Angola (PSA).

Faustino Minguês recordou que na época balnear finda, o município de Luanda registou 50 dos 91 casos de mortes por afogamento na capital angolana, enquanto 37 ocorreram nas praias de Talatona e Belas ( Generais, Pôr do Sol, Rua-11, Museu da Escravatura, KM 32 e KM 26).

O acesso público às praias, segundo Faustino Minguês, tem sido antecedido de campanhas de sensibilização nas comunidades, patrulhamentos náutico, apeado, de lancha e motorizado, nas 45 praias controladas e catalogadas pelos bombeiros em Luanda.

Questionado sobre o nível de controlo dos banhistas diante das “enchentes” nas praias, o porta-voz dos bombeiros disse que trabalham coordenados com outras forças e administrações municipais, acrescentando que alguns cidadãos não respeitam as sinalizações colocadas na orla marítima, tornando-se perigosas por falta de precaução envolvendo-se em situação de risco.

Conforme o oficial, a zona balnear na província tem uma extensão de 304 quilómetros, partindo do rio Zenza, município de Cacuaco (Luanda), ao rio Longa.

“Estão catalogadas e controlamos 45 praias, destas 23 autorizadas ou com acesso e 22 não autorizadas ou seja sem acesso. Das 23 praias com acesso, temos 12 praias vigiadas, com os postos de vigia, com a presença permanente dos nadadores salvadores, e 11 praias não vigiadas, ainda assim temos realizado o patrulhamento nestas praias”, esclareceu.

Em Luanda, os bombeiros apontam como praias proibidas a Mabunda, Corimba, Pôr do Sol, Morro dos Veados, Museu da Escravatura, KM 25 e KM 30, Ponto Final, Floresta, Casa Lisboa, Panorama, Chicala, todas na baía, Kilombo, Chicala, Porto Pesqueiro, Petrangol, Cimangola, Cefopesca, Foz do Rio Zenza, Farol das lagostas, Boia Amarela, Nicha, Buraco, Foz do Kwanza.

As praias com acesso, segundo os bombeiros, são as do Farol Velho, Banho, Lelo, Panorama, Tamariz, Coconote, Marinha, Jango Veleiro, Vila sede de Cacuaco, Amélia, Rua 11, Generais, Ramiros, Macoco, Mussulo, Sonho Dourado, Sepa, Mangueiras, Ponta do Mussulo, Jembas, Neiuco, Sangano, Carpi Den.

O Serviço de Bombeiros e Protecção Civil apontaram a praia do Farol Velho, Marinha, do Jango Veleiro, Vila sede em Cacuaco, Sangano, Neiuco, Jembas , Mussulo, Sonho Dourado, Sepa, Ponta do Mussulo como as zonas balneares vigiadas por nadadores salvadores.

A época balnear foi aberta sábado, dia 15. Em Angola, a época balnear inicia a 15 de Agosto e termina a 15 de Maio.