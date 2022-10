Sonho com o dia em que todos levantar- se- ão e compreenderão que foram feitos para viver como irmãos, in Discursos Presidente Nelson Mandela.

De facto sonho com esse dia e esse legítimo Sonho projectado pelo histórico Presidente Nelson Mandela, tal como referiu um homem que ficará para sempre na História da Humanidade e na dos EUA e que disse ao Mundo perante duzentos mil pessoas I HAVE A DREAM. Estas palavras estão em centenas de lugares históricos do Globo mas esquecidas por vezes nas gavetas de um Tempo não útil para a Humanidade desejável.

Dirão alguns que estarei a ser pessimista.Mas não.Estou a ser muito realista perante ao que vimos assistindo década apôs década na Humanidade. De forma sábia muitas foram as Mulheres e Homens que deixaram para a História do Mundo exemplos singulares da visão Humanista e de Igualdade que devia caracterizar a História presente e Futura da Humanidade. O Valor Sagrado da Paz tem sido constantemente violado.Vê-se nesta trágica Guerra entre a Rússia e Ucrânia e noutros Conflitos armados em diferentes geografias do mundo. Para a Indústria de Armamento e quem a lidera, as Guerras servem para experimentar novos fabricos de armas esquecendo-se os mesmos que essas mesmas armas matam inocentes e a si próprios.Creio que era possível viver num mundo sem armas. A Poesia e Música são mais utéis com a flor da Fraternidade sem filtros porque senão é água impura.

Mas desses inesquecíveis exemplos sentimos que não tem acontecido esse fazer acontecer e dar continuidade à prática efectiva dos percursores de um Pensamento Novo assente na Humanização de milhares de Sociedades à escala planetária. A Sociedade de Informação Global através de múltiplos e variados vai dando a conhecer de forma crescente e degradante as assimetrias globais em muitos domínios.E isso é muito triste de constatar.

E degradante foi a palavra que o brilhante Wole Soynka, Prémio Nobel da Literatura usou ontem durante o Festival Literário Internacional de Óbidos para exprimir o seu oportuno e visionário Olhar sobre o Mundo. E é verdade.Há uns anos, a convite do então Adido Cultural da Embaixada de Angola em Estocolmo, Dr.Buca Boavida e por convite do Instituto Nórdico para a África, fui convidado entre outros Escritores Angolanos e de todo o Continente Africano pra participar numa enorme Conferência Internacional sobre África em distintos domínios. Dessa viagem tive a honra de conhecer o Escritor Nigeriano Wole Soynka e Prémio Nobel da Literatura.

Aconteceu na belíssima cidade de Gotemburgo,na Suécia. Senti o orgulho que permanece até hoje de ver o nosso Continente ser pensado e discutido entre Africanos .Mas igualmente o orgulho de ver o Mundo que Habitamos reflectido.Porque embora o Instituto Nórdico para África organize todos os anos uma grande Conferência temática não anula no contexto da mesma Olhares Transversais sobre o Mundo. E já nessa turma na sua brilhante Palestra sobre a importância de África na construção de um novo Mundo e da sua Nigéria, Wole Soynka já manifestava a inquietação do que está a acontecer ao Mundo e ao seu País de origem.

Em Óbidos referiu está a ser considerado Norma o inaceitável do Estado do Mundo. E subscrevo com assumida convicção está sã e firme atitude de Wole Soynka. E são várias as razões que nos deixam a todos que se preocupam com a construção da Humanidade e de Novas Sociedades. Os caminhos construídos deixam perguntas sem respostas. Ao nível da redução da Pobreza extrema no Mundo nada acontece e não se vê sinais de Esperança.O Tráfico Humano aumentou significativamente e a tragédia das Migrações mostram há muito tempo luzes de alerta. Mas nada muda. A morte de milhares de crianças em África e no Mundo por má nutrição aumenta em cada dia de forma assustadora.A Violação de Direitos Humanos é arrepiante e nada trava está crescente onda contra a Dignidade Humana a par também do aumento da Prostituição Infantil a nível global.

Mas na senda desta triste página dos alegados Tempos Modernos, verificamos como a Pedofilia marca o quotidiano de muitas Organizações, incluindo a própria Igreja .

Porém e não obstante estes factos, vemos como as Ruas de muitas Cidades em diversas Sociedades permanecem fechados na óptica da Discriminação e não se dá Dignidade a Seres Humanos que têm de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos direito a um Tecto.Mas os decisores políticos já podem dormir numa Habitação com Tecto.Porque outras nem Tectos têm e a Dignidade esvazia-se pelas Ruas quando uma Autarca em Lisboa e com o Pelouro dos Direitos Humanos e Direitos Sociais queria organizar uma Marcha contra a Pobreza utilizando as Cidadãs e os Cidadãos mais frágeis da capital portuguesa.

O Desperdício Alimentar e as Alterações Climáticas estão na ordem do dia e nas várias agendas da Governação mundial e continuamos a não ter instrumentos jurídicos que vinculem Governos, Estados, Empresas e outros sectores a respeitar a necessidade imperativa de parar com a catástrofe.

Creio que só a Poesia nos salvará e o Conhecimento Plural e Humanista pode de novo trazer a Esperança à realidade mundial.

Como disse o Presidente Nelson Mandela podemos estabelecer relações firmes de Irmandade genuína e ter em linha de conta a necessidade de que os Desafios para consolidar os necessários equilíbrios do Desenvolvimento Humano imicam.uma renovada Cidadania. Assistimos como nunca a fenómenos inexplicáveis de Exclusão no meio Urbano e Rural e e as grandes Metrópoles são centros de evidente aumento de stress emocional, desgaste social, claro desemprego e a mais flagrante desumanização em termos do respeito pelos mais elementares Direitos à Vida, à Habitação, à Saúde, à Educação e a Ética humana. As excepções confirmam a regra, mas são verificados imensos Abusos de Poder institucionalizado gerando graves situações de bullying e não só.

Escondem as estatísticas do suicídio,mas infelizmente cresce e sem uma Estratégia Global de Prevenção sobre as causas que motivam tal tragédia e como é frágil o Sistema Mundial na Prevenção dos problemas da Saúde Mental.

A Pandemia mostrou a nudez do sofrimento e ditos Países Desenvolvidos não estavam preparados para a Tragédia.As consequências são visivéis e o fosso entre quem tem mais poder econômico e menos poder para sobreviver é um livro para escrever com muita tristeza.Não renovadas Políticas Públicas e a Corrupção ganham cada vez mais contornos e caminhos cruzados que não é fácil também lutar para impedir outro mal social.

Mas não podemos deixar de acreditar que as Mulheres e os Homens que integram os Caminhos do Bem vencerão a degradação apesar das condicionantes dos Poderes não visíveis, mas instituídos.

Se a Cimeira do Milénio foi uma janela de esperança e aqui recordo o grande papel que teve o então e Saudoso Secretário Geral Koffi Annan verifico que passados 22 anos, a Poesia de alguns Estados Membros a cumprir o desafio falhou. O Poder do dinheiro não pode ser a regra nem o fim.

Por isso e a concluir esta primeira versão do meu Olhar do Mundo que Habitamos quero ter o Sonho de ver Novas Lideranças e Novas Mentalidades humanizadas e percebam definitivamente que o Mundo precisa de Avenidas com outros Semáforos .

Um Abraço algures no meu Mundo.

Por Gabriel Baguet Jr