Após a Presidência da República, no período matinal, o Fundo Lwini juntou-se esta segunda-feira, em Luanda, à festa de homenagens à Selecção Nacional de futebol para amputados, vice-campeã do Campeonato do Mundo, terminado recentemente na Turquia.

O conjunto angolano foi recebido com salva de palmas e palavras de incentivo, em cerimónia presidida pela vice-presidente da instituição, Joana Lina, em representação da líder máxima, Ana Paula dos Santos.

Cada integrante da delegação foi agraciado com uma sacola branca, contendo, entre outros, bens diversos.

Na ocasião, Joana Lina mostrou-se regozijada com a determinação do conjunto, destacando o jogo da final frente a Turquia, em que os jogadores não se inibiram, apesar de quase mais de 40 mil espectadores presentes no estádio do Galatazarai.

Referiu que Angola se revelou uma potência do mundo ao classificar-se na segunda posição, entre 24 países concorrentes.

Para si, trata-se de uma vitória, mesmo tendo terminado o campeonato com derrota diante da anfitriã, por 1-4, acrescentando que o Fundo Lwini junta-se ao apoio contínuo ao futebol para amputados.

Por sua vez, o presidente do Comité Paralímpico Angolano (CPA), Leonel da Rocha Pinto, referiu que o Fundo Lwini é uma das quatro âncoras do órgão que lidera.

Adiantou que os feitos do desporto adaptado, particularmente no futebol para amputados, também são resultados do apoio que a instituição tem reservado ao CPA.