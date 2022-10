A governadora da província do Huambo, Lotti Nolika, apelou hoje, terça-feira, à participação activa das famílias camponesas nas estratégias da diversificação da economia, com acções capazes de tornar a agricultura num sector mais próspero.

A governante falava no acto provincial comemorativo do Dia Internacional da Mulher, assinalado no passado dia 15, sob o lema “Pelo desenvolvimento inclusivo e sustentável, empoderemos a mulher no meio rural”.

Na ocasião, Lotti Nolika afirmou que para a diversificação da económica passa pela produção das famílias camponesas e de outros agentes económicos que se encontram nas zonas rurais.

Disse que esta franja da sociedade tem sido responsável pela maioria dos produtos agrícolas colocados à disposição de todos, daí a necessidade de merecer o incentivo colectivo, para a sustentabilidade da economia nacional.

Por isso, a governante prometeu tudo fazer para apoiar à mulher rural com a distribuição de instrumentos agrícolas, para além da modernização das práticas agronómicas para o alcance de resultados satisfatórios, na perspectiva do aumentar a produção local para o reforço da segurança alimentar das famílias e, em geral, das comunidades.

A governadora enalteceu o esforço da mulher rural, principalmente no domínio da produção agro-pecuária e no fomento da sustentabilidade da segurança alimentar na comunidade.

Defendeu que as mulheres rurais têm que estar, igualmente, envolvidas nas acções de combate à pobreza, a fim de garantir o para o desenvolvimento socioeconómico e o bem-estar comum.

O Dia Internacional da Mulher Rural, proclamado através da Resolução 62/136, adoptada na Assembleia Geral da ONU de 18 de Dezembro de 2007, pretende sublinhar a importância que a mulher tem na comunidade em que se encontra inserida e o seu papel essencial na actividade agrícola, no sustento familiar e/ou na gestão dos recursos naturais.

Composta por 11 municípios (Bailundo, Caála, Cachiungo, Chicala-Cholohanga, Chinjenje, Ecunha, Huambo, Londuimbali, Longonjo, Mungo e Ucuma), o Huambo, localizado a 600 quilómetros a Sul da capital do país (Luanda), conta, de acordo com dados recentes do Instituto Nacional de Estatística (INE), com dois milhões, 644 mil e 80 habitantes, destes, um milhão 372 mil 767 são mulheres.

Do total da população da província do Huambo, situada na região do Planalto Central de Angola, a 600 quilómetros da capital do país, com 11 municípios, 37 comunas e três mil 387 aldeias, que perfazem uma extensão territorial de 35 mil 771 quilómetros quadrados, um milhão 362 mil 184 reside no meio rural.