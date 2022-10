O essencial dos preparativos da Cimeira Rússia-África, a ter lugar de 27 a 28 de Julho de 2023, foi transmitido, esta segunda-feira, ao chefe da diplomacia angolana, Téte António, pelo embaixador da Rússia em Angola, Vladimir Tararov.

O evento, que acontece em Saint Petersburg, é sequência da Cimeira Rússia-África, realizada em 2019, na cidade de Sochi, que contou com a presença Presidente angolano, João Lourenço.

Em nota, o Ministério angolano das Relações Exteriores informa que o encontro entre Téte António e Vladimir Tararov analizou, também, a realização da próxima sessão bilateral Inter-governamental Angola e Rússia.

Ainda no quadro do multilateralismo, as partes abordaram questões inerentes a agenda da Terceira Comissão da Assembleia Geral das Nações Unidas.

Trata-se de um encontro cujas discussões têm lugar até Dezembro próximo, que marcará a conclusão dos trabalhos da Terceira Comissão da Assembleia Geral da ONU com a adopção de várias resoluções.

Na âmbito bilateral, o tête-à-tête entre o ministro Téte António e o embaixador Vladimir Tararov serviu, igualmente, para enaltecer o lançamento do satélite angolano “Angosat-2”.

O novo satélite angolano entrou em órbita na última quarta-feira (12), sendo que com o seu lançamento o Governo angolano espera colocar o país num lugar de destaque nas comunicações em África.

O satélite foi construído pela empresa russa ISS Reshetnev e transportado a partir do Cosmódromo de Baikanur, no Cazaquistão, tendo sido transportado pelo foguetão “Proton-M”.