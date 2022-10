O Ministério da Defesa da Rússia disse nesta segunda-feira que realizou um ataque em larga escala contra alvos militares e a infraestrutura energética em toda a Ucrânia usando armas de alta precisão.

Em seu briefing diário, o Ministério da Defesa russo disse ter atingido “todos os alvos designados” no último bombardeio das cidades ucranianas e também frustrou uma tentativa da Ucrânia de penetrar em suas defesas na região de Kherson, no sul.

Várias pessoas foram mortas em ataques aéreos russos contra cidades ucranianas nesta segunda-feira, disse o ministro do Interior da Ucrânia, Denys Monastyrskyi.

“Durante o dia, as Forças Armadas russas continuaram a atacar com armas aéreas e marítimas de alta precisão e de longo alcance as instalações do comando militar e do sistema energético da Ucrânia. Todos os alvos designados foram atingidos”, disse o Ministério da Defesa russo.

A Rússia escalou seus ataques com mísseis na Ucrânia após uma explosão ter atingido neste mês uma ponte histórica que a Rússia à península da Crimeia, anexada por Moscou.

Após essa explosão, a Rússia desencadeou seus maiores ataques com mísseis desde o início da invasão, atingindo alvos em mais de uma dúzia de cidades e regiões em todo o país, e lançou vários ataques com mísseis nos dias seguintes.