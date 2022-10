OMS busca dinheiro de empresas através de sua fundação

A situação na Região dos Grandes Lagos esteve em abordagem, esta segunda-feira, durante uma audiência em que o Presidente angolano, João Lourenço, recebeu o enviado especial da ONU, Huang Xia.

Trata-se do enviado especial do secretário-geral da ONU para a Região dos Grandes Lagos, Huang Xia, tendo adiantado que o encontro serviu também para ter o entendimento do Presidente João Lourenço sobre a Região.

Em declarações à imprensa, no final do encontro, Huang Xia anunciou que a 26 deste mês fará um pronunciamento na sede da ONU, em Nova Iorque, Estados Unidos da América (EUA) relativo à situação nos Grandes Lagos.

Para Huang Xia, a situação na Região inspira cuidados, daí ter sublinhado a necessidade de haver um trabalho conjunto entre os estados membros, a fim de se inverter o quadro de crise reinante.

O alto funcionário da ONU informou que felicitou o Presidente João Lourenço pela reeleição no cargo e sublinhou a importância que isso representa para a região.

Destacou o facto de nos últimos dez anos Angola ter jogado um papel importante na pacificação da Região dos Grandes Lagos, em particular, e de África, no geral.

A tensão na Região dos Grandes Lagos subiu no início deste ano entre os vizinhos Ruanda e República Democrática do Congo (RDC).

Em Março último deu-se o reinício dos combates entre o exército da RDC e o movimento de 23 de Março (M23), que, de acordo com Kinshasa, é apoiado pelo país vizinho.

O conflito entre a República Democrática do Congo (RDC) e os vizinhos Ruanda e Uganda é antigo.

Angola preside à Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos e tem multiplicado as iniciativas para pacificar a região.

Nessa condição, o Chefe de Estado angolano, João Lourenço, foi mandatado pela União Africana para mediar o conflito.

A CIRGL foi criada com o objectivo de resolver questões de paz e segurança, após os conflitos políticos que marcaram a região, em 1994.

São membros da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos, além de Angola, o Burundi, a República Democrática do Congo, República Centro-Africana, Ruanda, Sudão, Sudão do Sul, Tanzânia, Uganda, Zâmbia e República do Congo.