Pelo menos cinco explosões abalaram esta manhã o centro de Kiev. A informação foi divulgada pelo presidente da câmara da capital ucraniana, que adiantou que a explosão no distrito de Shevchenkiv causou um incêndio num prédio não residencial no distrito de Shevchenko. Vários prédios residenciais foram danificados.

“Explosão no distrito de Shevchenkiv, centro da capital. Todos os serviços seguem no local. O alerta continuam. Fiquem nos abrigos”, escreveu Vitali Klitschko no Telegram, antes de anunciar que aconteceram duas novas explosões.

A cidade foi alvo de ataques com drones kamikaze e vários edifícios residenciais foram atingidos.

Os ataques de hoje aconteceram exatamente uma semana depois de vários mísseis terem atingido o centro de Kiev e terem provocado um cenário de destruição.

A pouco mais de 300 quilómetros, em Sumy, vários mísseis atingiram esta madrugada a região.

A informação foi divulgada pelo chefe da administração regional de Sumy, que revela que há vítimas na sequência do ataque.

Também a região de Dnipro foi atacada, de acordo com o governador local, sendo que os mísseis causaram um grande incêndio em várias infraestruturas energéticas.