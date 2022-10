Trezentos e 91 novos professores do ensino geral, admitidos no último concurso público da educação, iniciaram hoje, segunda-feira, na província do Uíge, uma formação de capacitação pedagógica.

Com uma duração de nove dias, o seminário de capacitação pedagógica vai abordar sobre o perfil do professor, sistema de avaliação, Língua Portuguesa, Matemática, sistema jurídico, entre outros temas ligados à educação.

Em declarações à ANGOP, o coordenador da formação, Albertino dos Santos, explicou que os novos professores vão juntar-se aos mais de 13 mil existentes nos 16 municípios da província.

Justificou que o enquadramento vai minimizar a carência de professores em várias disciplinas, assim como dar cobertura à insuficiência de professores existente em algumas turmas do ensino primário.

A província do Uíge matriculou, no presente ano lectivo, 621 mil e 204 alunos nos diferentes subsistemas do ensino geral.