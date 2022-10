A presidente do Tribunal de Contas (TC) de Angola, Exalgina Gâmboa, sugeriu, esta segunda-feira, a criação de um sistema de comunicação eficaz entre as instituições superiores de controlo de contas da Comunidade de Países de Língua Portuguesa.

A proposta tem em vista intensificar a cooperação técnica, o intercâmbio e a formação especializada entre os Estados membros da Organização das Instituições Superiores de Controlo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (OISC-CPLP).

Trata-se de uma associação autónoma e independente, criada para fomentar o desenvolvimento das instituições membros (tribunais de contas) mediante acções de controlo e fiscalização do uso dos recursos públicos.

Ao falar na abertura da reunião técnica de planeamento estratégico da OISC-CPLP, que decorre em Luanda até quinta-feira (19), Exalgina Gâmboa expressou o empenho de Angola em contribuir para a melhoria da visão estratégica da organização.

A juíza presidente do TC adiantou que a melhoria deve ser materializada com maior coesão, vantagens recíprocas e por via do cumprimento dos mandatos.

Na ocasião, a magistrada defendeu a elaboração de programas e acções abrangentes e adequadas à realidade dos Estados membros da organização.

Segundo a juíza, os programas de acção devem incluir um sistema de monitoria das instituições superiores de controlo de contas, a criação de um secretariado executivo, bem como recursos humanos e financeiros.

A Reunião Técnica da Organização das Instituições Superiores de Controlo da Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa – OISC-CPLP visa elaborar o Plano Estratégico 2023-2028 da organização.

O evento junta responsáveis da Secretaria-geral da OISC-CPLP e técnicos seniores das delegações de sete países membros da organização, designadamente, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Portugal, São Tomé e Príncipe e Moçambique.