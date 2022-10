“Sob olhar da Indústria Seguradora & Mineira, Luanda acolhe o primeiro e maior FÓRUM sobre Seguros & Mineração

A Bumbar Mining realiza o

primeiro fórum Seguros & Mineração no dia 26 de Outubro, no Hotel Diamante em Luanda.O painel do fórum é composto pelos seguintes oradores: O Consultor do Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Dr. Mankenda Ambroise, o Administrador Executivo da (ARSEG), Dr. Jesus Manuel Teixeira, o Jurista e Consultor de Seguros, Dr. Encarnação Casaca, o Director de Fiscalização Mineira, Segurança e Ambiente, da Agência Nacional de Recursos Minerais (ANRM), Engenheiro Osvaldo do Amaral, o Director de Desenvolvimento de Negócios da Sanlam, Dr. Henriques Raimundo, o Chefe do Gabinete de compliance da Confiança Seguros, Dr. Laurindo Vipipili, o Director Geral da Academia de Seguros e Fundo de Pensões (ASFP), Dr. José Carvalho Araújo, pelo Técnico de Seguros da Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG), DR. Osvaldo de Carvalho, o Assessor Técnico do Presidente do Instituto Geológico de Angola (IGEO), Dr. Paulo Tanganha, e Mestre de Cerimônia Consultora de Marketeer, a Dra. Yeda Morgado.

O referido fórum, tem como objectivos: Aproximar Decisores, Responsáveis e Profissionais dos Sectores Segurador e Mineiro, Compreender os produtos seguradores aplicados ao Sector Mineiro, Desafiar um olhar fora de caixa do Sector Segurador para o Mineiro, Identificar e reflectir sobre tendências do mercado mineiro e tomada de decisão por seguradoras, Saber em que medida as seguradoras angolanas abraçam produtos de proteção ao sector mineiro como: danos materiais e interrupção nos negócios, prestadores de serviços, todos os riscos e atrasos na fase inicial; responsabilidade de terceiros; responsabilidade de diretores e executivos; carga marítima e rendimento de estoque; remuneração de funcionários; riscos centrados na segurança (riscos políticos e violência política, terrorismo e sabotagem, sequestros, resgate e extorsão); e seguro de vida e de acidentes pessoais. PÚBLICO-ALVO: Executivo do Sector Mineiro, Líderes do Sector de Segu Para mais informação:

Helena Quinganga Gestora de Imprensa – 937762549/947644438,email helena.quinganga@miningeventos.ao

O EVENTO

A Actividade Geológico-Mineira tem como característica intrínseca a modificação da

paisagem, o que implica potenciais conflitos com outras formas de ocupação

territorial, pelo seu processo envolver pesquisa, exploração, extracção, transporte,

processamento, beneficiamento e comercialização de minérios, bem como riscos

que precisam de ser acautelados e enfrentados.

Assim, um aspecto importante a ser considerado nesta actividade é a

implementação de instrumentos económicos, entre outros, como caução, garantias

financeiras e seguros como mecanismos de viabilização para o cumprimento das

obrigações legais e sociais deste Sector.

O 1º Fórum Seguros & Mineração é esta plataforma que pretende responder a

algumas destas questões.

Sob o tema “O OLHAR DA INDÚSTRIA SEGURADORA SOBRE O SECTOR

MINEIRO – EXPERIÊNCIAS, DESAFIOS E OPORTUNIDADES”,

O evento tem como objectivos:

 Aproximar Decisores, Responsáveis e Profissionais dos Sectores Segurador e

Mineiro,

 Compreender os produtos seguradores aplicados ao Sector Mineiro,

 Desafiar um olhar fora de caixa do Sector Segurador para o Mineiro,

 Identificar e reflectir sobre tendências do mercado mineiro e tomada de decisão

por seguradoras,

 Saber em que medida as seguradoras angolanas abraçam produtos de

protecção ao sector mineiro.

Público Alvo: Decisores, Responsáveis, Profissionais dos Sectores Segurador e

Mineiro, Interessados e Academia.

PROGRAMA

Local: Hotel Diamante

Data: 26 de Outubro de 2022

8h00 – Registos (well come coffee)

9h00 – Sessão de abertura

Rua Rainha Ginga 127 b – 1º Andar

 Mestre de Cerimónia, Yeda Morgado

 Minuto de Segurança, Hotel Diamante

 Boas vindas pela Bumbar Mining, Directora Manuela Costa

Intervenção do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás – Dr.

Mankenda Ambroise Consultor do Ministro de Recursos Minerais, Petróleo e Gás



9h30 – Key note adress (30 minutos) – Orador convidado

 Dr. Encarnação Casaca, Jurista e consultor de seguros

10h00 – Mesa Redonda – O olhar da indústria seguradora sobre o Sector

Mineiro – experiências, desafios e oportunidades

Moderador: Dr. Paulo Tanganha Assessor Técnico do Presidente do Instituto

Geológico de Angola (IGEO).

 Speaker1-ANRM Eng.º Osvaldo Sebastião do Amaral, Director de Fiscalização

Mineira, Segurança e Ambiente (20 minutos)

 Speaker 2 – Sanlam Angola Seguros Dr. Henrique Raimundo, Director de

Desenvolvimento de Negócios da Sanlam (20 minutos )

 Speaker 3 – ARSEG Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros,

Dr. Osvaldo de Carvalho Técnico do Gabinete Jurídico

 (20 minutos )

 Speaker 4 – Academia de Seguros e Fundos de Pensões, Dr. José Araújo

Director Geral ASFP (20 minutos )

 Confiança Seguros, Dr. Laurindo Vipipili Chefe do Gabinete de Complance

Tópicos:

 Experiência actual com o Sector Mineiro; Produtos desafiantes e por introduzir

no mercado angolano; Olhar fora de caixa do Sector Segurador para o Mineiro

(20 minutos )



 Tendências do mercado mineiro e tomada de decisão por seguradoras;

11h30 – Questões e respostas

12h00 – Testemunhos e iniciativas

 Sanlam Angola Seguros

Rua Rainha Ginga 127 b – 1º Andar

 Grupo Media Nova, Directora Comercial Senda Costa

 Discurso de Encerramento Dr. Jesus Teixeira Administrador Executivo da

Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros, (ARSEG)

12h30 Encerramento e Cocktail

13h30 – 16h30 – Side Event – Encontros de negócio com Mineradoras e

Seguradoras (mediante pré-marcação) Prezada Teresa Lemos,