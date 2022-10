Irão corre para expandir enriquecimento de urânio em usina subterrânea, mostra relatório da AIEA

O Irão está expandindo rapidamente sua capacidade de enriquecer urânio com centrífugas avançadas em sua unidade subterrânea de Natanz e agora pretende ir além do que era planejado anteriormente, mostrou um relatório confidencial da agência nuclear da ONU visto pela Reuters nesta segunda-feira.

Enquanto as negociações indiretas entre o Irão e os Estados Unidos sobre a retomada do acordo nuclear iraniano de 2015 estão paradas, Teerão colocou em operação um número cada vez maior de centrífugas avançadas proibidas pelo acordo para o uso na produção de urânio enriquecido.

Essas máquinas são muito mais eficientes do que a IR-1, de primeira geração, a única centrífuga que o acordo permite que o Irão use para aumentar seu estoque de urânio enriquecido. O Irão as tem adicionado particularmente em dois locais subterrâneos em Natanz e Fordow, que podem ser projetados para resistir a um potencial bombardeio aéreo.

A terceira das três cascatas, ou clusters, de centrífugas IR-6 avançadas recentemente instaladas na Usina de Enriquecimento de Combustível (FEP) subterrânea em Natanz já entrou em operação, disse o relatório da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) aos Estados membros. Diplomatas dizem que a IR-6 é a centrífuga mais avançada do Irão.

O Irão também concluiu rapidamente a instalação de sete cascatas que não foram concluídas ou estavam em um estágio muito inicial de instalação em 31 de agosto, mostrou o relatório ad hoc de segunda-feira. O final de agosto marcou a última visita dos inspetores mencionados no mais recente relatório trimestral da AIEA.

Por Francois Murphy