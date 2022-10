Fundador do Grupo Nabeiro distinguido nos Globos de Ouro com Prémio de Mérito e Excelência

O Comendador Rui Nabeiro, fundador e Presidente do Conselho de Administração do Grupo Nabeiro, que integra também a empresa nacional Angonabeiro, foi o grande vencedor do Prémio Mérito e Excelência na XXVI Gala dos Globos de Ouro, realizada no passado dia 2 de Outubro, no Coliseu dos recreios, em Lisboa, Portugal. O prémio mais aguardado da noite, que homenageia a carreira de figuras de excelência da sociedade portuguesa, foi entregue ao Fundador da Delta Cafés, perante uma plateia que, por duas vezes, aplaudiu de pé aquele que consensualmente é visto como uma das personalidades, vivas, mais queridas dos portugueses. A Francisco Pinto Balsemão, chairman da Impresa, que detém, entre outros, os Canais de televisão SIC e o Jornal Expresso, coube a entrega do Prémio Mérito e Excelência, em ambiente de comoção, atribuído, pelo “espírito empreendedor, profissionalismo e dedicação ao próximo” do Comendador Nabeiro, “bem como a sua verdadeira liderança, uma liderança que inspira”, reforçou. Nascido em 1931, em Campo Maior, Portugal, O Comendador Rui Nabeiro, começou a trabalhar ainda em criança na torra do café. Hoje, em Portugal e no Mundo, é um reconhecido humanista que participa de perto na construção de uma vida melhor para toda a comunidade, promovendo transversalmente estes valores em tudo aquilo que faz. Segundo a página oficial da SIC, “Rui Nabeiro continua a privilegiar as pessoas e faz questão de lhes dar condições para que se sintam valorizadas no trabalho. Talvez por isso seja conhecido como o patrão que nunca despediu nenhum funcionário e que emprega várias gerações da mesma família”.

SOBRE A ANGONABEIRO:

A Angonabeiro é a empresa do Grupo Nabeiro que, desde o ano 2000, actua no mercado angolano na área do comércio e da indústria. O Grupo Nabeiro e a Delta Cafés mantêm uma forte e antiga ligação com Angola, que remonta à época em que o País ocupava já um lugar de relevo na produção mundial de café. Em finais dos anos 90, a Delta Cafés foi convidada pelo Governo de Angola a colaborar na reabilitação e reactivação de uma antiga unidade industrial, com o objectivo de relançar a marca de café Ginga, com produção de café 100% angolano. Hoje em dia a Angonabeiro é uma empresa com um vasto portefólio de marcas próprias e representadas, estando presente nas categorias de: Café (Ginga, Delta Cafés e Delta Q), Chá (Deltea, Tetley e Bom Tea), Açúcar (Delta Cafés, Delta Q e Ginga), Vinhos (Adega Mayor, Catraio e Bastardô!), Charcutaria (Porminho), Azeite (Adega Mayor, Qampo e Serrata), Leite (Puro), Água (Alardo e Tundavala), Massas (Marimba), Bolachas e Tostas (Dan Cake, Aliança, Vieira de Castro e Diatosta), Azeitonas, Pickles e Tremoços (Qampo), Pastilhas e Rebuçados (Gorila e Penha), Conservas de Peixe (Magalhães/Mistral), Molhos e Temperos (Paladin e Knorr), Higiene Pessoal (Dove, Axe, Shield, Lifebuoy, Lux, Clear, Organics, Vaseline e Pepsodent), e Detergentes (Omo, Sunlight e Domestos).