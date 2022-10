Cidade de Cabinda com restrições no fornecimento de energia

Cabinda – Uma explosão registada na Central Térmica de Santa Catarina, que danificou duas celas nas máquinas de produção, transformação e distribuição de energia para os bairros da zona sul da cidade de Cabinda, está a provocar restrições no fornecimento de energia na circunscrição.

Falando à imprensa à margem da visita de campo da governadora Mara Quiosa a central térmica, o director da ENDE em Cabinda, José Carlos Bravo da Rosa, esclareceu que, da produção actual de 95 por cento, regista-se um défice de 5 por cento, obrigando a restrições em alguns bairros da cidade.

“A ENDE tem um atendimento de demanda na ordem dos 95% e neste momento somos forçados a fazer restrições em média tensão devido a este défice”, justificou.

Referiu ainda que não existem anomalias nas subestações da cidade de Cabinda, bem como nas do município de Buco-Zau e na comuna de Dinge (Cacongo).

“Estão todas operacionais”, enfatizou.

No término da visita, a governadora Mara Quiosa foi informado da aquisição das peças (celas) para a reposição dos equipamentos danificados pela explosão.

“Recebemos, com bastante satisfação, a informação de que os equipamentos já foram adquiridos e caminho da província, com chegada prevista no decorrer desta semana”, disse.

A governadora recomendou a direção da ENDE no sentido de fazer o acompanhamento da instalação dos equipamentos. “Quero acreditar que em cerca de uma semana terão a situação completamente ultrapassada”, asseverou.

Mara Quiosa deu início hoje a um ciclo de visita no município sede de Cabinda para constactar o estado dos projectos sociais, económicos e industriais, visando avaliar e procurar soluções para a melhoria de oferta de serviços e bens as comunidades.

A governadora de Cabinda esteve, igualmente, em visita na comuna de Malembo e terça-feira seguirá para a comuna fronteiriça de Tando-Zinze, a sudeste da cidade de Cabinda, com o mesmo propósito.