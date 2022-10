Base Tariq no 1º de Agosto por uma temporada

O base norte-americano, Hammed Tariq Ali, é o novo reforço da equipa sénior masculina de basquetebol do 1º de Agosto, por uma temporada, soube esta terça-feira a ANGOP.

De 29 anos de idade, Tariq esteve na última edição da Liga Africana de Basquetebol (BAL), ao serviço da equipa do DUC de Dakar e foi líder das assistências na competição que decorreu em Kigali, capital do Rwanda.

Fonte do clube 1º de Agosto revelou à Angop que o atleta chega hoje em Angola e treina pela primeira vez, com o plantel, na quarta-feira.

O jogador conta com uma média de assistências de 7,8 e 15 pontos por partida, assim como 3.2 ressaltos.

Esta é a primeira contratação anunciada na equipa orientada por Lazare Adingono e terá a concorrência, no sector base, dos angolanos Hermenegildo Santos, Jucelino Ricardo e Geraldo Santos.

Hoje, em jogo de preparação, no pavilhão Victorino Cunha, os “militares” derrotaram o Interclube, por 86-85.

A nova temporada nacional inicia sábado, no pavilhão da Senhora do Monte, província da Huila, com o jogo da Supertaça Vlademiro Romero, entre o Petro de Luanda campeão nacional e 1º de Agosto finalista derrotado da Taça de Angola.

Na primeira jornada do campeonato nacional que inicia a 21 do corrente, os rubro-negros vão medir forças com o Interclube, vice-campeão em título.

O plantel dos “rubro-negros” é constituído por: Geraldo Santos, Hermenegildo Santos, Tariq Ali (bases), Islando Manuel, Edson Ndoniema, Malick Cissé, Milton Valente, Benvindo Quimbamba,Tarcio Domingos (extremos), Felizardo Ambrósio (poste).

Pelo emblema “militar” já jogaram os americanos Emmanuel Quezada, Cedric Ison, Jammar Samuels, André Harris.