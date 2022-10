Angolanos querem detalhes do Angosat-2

O satélite angolano também conhecido como Angosat-2 poderá estar no espaço até a proxima semana, sendo o lançamento a partir do Kazaquistão.

O ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Mário Oliveira, disse, na abertura da semana mundial do espaço, que vários paises da região austral manifestaram interesse nos serviços do Angosat-2.

Esta será a segunda tentativa de Angola entrar no clube dos paises “espaciais” depois de o Angosat-1, construido pela empresa russa RKK Energia ter sido um fracasso, na sequência de falhas graves no lançamento em 2018. O investimento custou aos cofres do Estado angolano cerca de 320 milhões de dólares.

Segundo informações reveladas esta semana pelo Novo Jornal, o Angosat-2 construido pela empresa russa ISS Reshetnev não representa novos custos para o Estado angolano devido as garantias existentes no primeiro projecto e acaba por ser uma vantagem.

No entanto, a falta de informações das autoridades sobre os objectivos do satelite angolano é uma preocupação que é manifestada em vários sectores da sociedade angolana.