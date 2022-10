PR visita sede do Ministério dos Recursos Minerais

O Presidente da República, João Lourenço, visitou, esta segunda-feira, as novas instalações do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, onde se inteirou do nível de organização e funcionamento daquele departamento ministerial.

Desde Junho último, o Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás passou a funcionar na zona do eixo viário, no distrito urbano da Ingombota, em Luanda.

No local, o Chefe de Estado angolano percorreu algumas áreas de serviço, tendo recebido explicações do titular da pasta, Diamantino de Azevedo.

O Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás é o departamento ministerial auxiliar do Titular do Poder Executivo, João Lourenço.

Encabeçado por Diamantino de Azevedo, o referido ministério é responsável pela formulação, condução, execução, controlo e acompanhamento da política do Executivo sobre as actividades geológicas e minerais, de petróleo, gás e biocombustíveis.

Especificamente o ministério vela por aspectos relacionados com a prospecção, exploração, desenvolvimento e produção de minerais, petróleo bruto e gás, refinação, petroquímica, armazenagem, distribuição e comercialização de produtos minerais e petrolíferos.

O departamento ministerial também é responsável pela política de produção e comercialização de biocombustíveis, sem prejuízo da protecção do ambiente.