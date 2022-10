Fica interrompida a partir desta segunda-feira, 10 de Outubro, a circulação de comboios nos troços Huambo/Bié e Luena/Luau, devido ao descarrilamento do comboio de mercadorias, que fazia o troço Huambo/Luena. De acordo com o Director do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa dos caminhos-de-Ferro de Benguela, António Hungulo, do incidente não houve vítimas humanas.