Autoridades registam mais de 90 mil pessoas com perturbações mentais

Noventa e oito mil 319 pessoas com perturbações mentais foram assistidas no I semestre deste ano, nos serviços psiquiátricos das unidades sanitárias do país, informou hoje, segunda-feira, em Luanda, a Coordenadora do Programa de Saúde Mental da Direcção Nacional de Saúde Pública, Massoxi Vigário.

Em 2020 foram registadas 83.485 pessoas com perturbações mentais, enquanto em 2021 foram alistados 88.280 casos.

Saúde mental é um estado de bem-estar mental que permite às pessoas lidar com os momentos estressantes da vida, desenvolver plenamente suas habilidades, ser capaz de aprender e trabalhar bem e contribuir com a sua comunidade.

Segundo a responsável, que falava em alusão ao dia mundial do doente mental, que hoje se assinala (10 de Outubro), o quadro de saúde mental em Angola é preocupante e delicado, tendo em conta que este ano teve um aumento exponencial.

Em todo o mundo, mais de 300 milhões de pessoas sofrem de alguma doença mental que consta do grupo das 10 principais causas de mortes mundial.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera que a pandemia da Covid-19 criou uma crise global na saúde mental e estima ter havido, em 2020, um aumento de 25 por cento nos casos de ansiedade e depressão.

Os principais grupos patológicos das doenças mentais, que frequentemente ocorrem nas unidades sanitárias, são transtornos por consumo de álcool e drogas, mudança de humor, ideias delirantes, neuróticos, esquizofrenia e estresses, que tem afectado maioritariamente jovens com idades entre os 15 e os 50 anos.

Outro sinal de alerta, acrescentou, são as mortes por suicídio, que de acordo com o Serviço de Investigação Criminal (SIC), nos últimos três anos até o primeiro semestre deste ano, 2.015 pessoas perderam a vida.

“Em alguns estudos feitos, por cada morte consumada por suicídio, foram feitas 20 tentativas, o que significa que em cada 40 segundos morre uma pessoa no mundo inteiro”, alertou.

A especialista fez saber que em Angola existe um défice sobre a informação actualizada e em tempo certo, o que faz com que os números que se tem tanto para as doenças mentais tanto para as mortes por suicídio possam estar a baixo do valor daquilo que é efectivamente esperado.

Frisou que outra questão que merece atenção, tem haver com a saúde mental das crianças, onde muitos estão sujeitos a uma grande vulnerabilidade derivados de várias doenças, entre as quais a malária.

Defendeu a necessidade da presença dos psicólogos nas escolas, lembrando que existe um decreto presidencial há mais de cinco anos que autoriza as escolas públicas e privadas a criarem gabinetes de apoio psicopedagógico sobre aquilo que é a saúde escolar da criança, bem como oferecer ferramentas para que o professor saiba diferenciar as necessidades dos alunos.

Acrescentou que as doenças mentais no ambiente de trabalho tem um impacto forte que pode ser desenvolvido ao longo da vida e como consequência muitos padecem de depressão, ansiedade, bipolarismo e demência.

“O mau ambiente no trabalho que está cada vez mais competitivo, o esgotamento e a insatisfação salarial têm sido também factores para a depressão, por isso alerto a todos os funcionários e gestores a aprender os sinais e a saber desmistificar”, frisou.

O dia mundial da saúde mental, comemorado dia 10 de Outubro, foi instituído pela Federação Mundial da Saúde Mental em 1992, que elegeu para esse ano o tema “Tornar a saúde mental para todos uma prioridade global “.