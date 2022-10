Patriarcado de Lisboa envia ao Ministério Público uma lista dos padres suspeitos de abuso sexual sobre menores

Lista foi partilhada com o gabinete de Manuel Clemente pelo padre que tem denunciado suspeitas de abusos no interior da Igreja

O Patriarcado de Lisboa enviou para o Ministério Público (MP) uma lista com o nome de sete padres suspeitos de abusos sexuais contra menores. A notícia foi avançada pelo jornal Expresso. Ao que a CNN Portugal conseguiu apurar, o MP já abriu inquérito e já entregou a investigação à Polícia Judiciária.

De acordo com o semanário, esta lista chegou às mãos do gabinete de Manuel Clemente por uma padre, que não quis ser identificado, que já tinha revelado à Comissão Independente as suspeitas que tinha sobre estes 12 sacerdotes, alguns deles ainda no activo.

Ao Expresso, o denunciante explicou que se tratava de “uma lista mais pequena, circunscrita aos padres de Lisboa”, com os nomes e os dados dos tais sete clérigos suspeitos de pedofilia. “Se o Patriarcado de Lisboa quiser saber mais pormenores, pode perguntar-me, que estou disponível para prestar todas as informações que achar pertinentes”, acrescentou.

Contactado pelo jornal, o Patriarcado de Lisboa confirmou ter recebido e ter encaminhado para o MP toda esta informação. “A pedido da Comissão Diocesana de Proteção de Menores do Patriarcado de Lisboa, o padre ‘Cardoso’ [nome fictício] fez chegar um documento onde são referidos sete alegados casos, todos ocorridos há décadas. Desses, quatro são públicos, dois são atribuídos a sacerdotes já falecidos e um dos casos refere-se a um sacerdote que já não exerce o ministério.”

Questionado sobre se iria abrir ou reabrir alguma investigação canónica a estes sete casos, o Patriarcado garantiu que estão a ser analisados: “O documento está a ser analisado pela Comissão de Proteção de Menores e também foi entregue às autoridades civis competentes.”

No último balanço, feito em 10 de Julho, a Comissão Independente liderada por Pedro Strecht indicou que já tinham sido validados 352 inquéritos, tendo sido encaminhados para o Ministério Público 17 casos.