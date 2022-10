Naufrágios em águas gregas fazem 15 migrantes mortos

Pelo menos 15 pessoas morreram quando dois barcos que transportavam migrantes afundaram em águas gregas na quarta-feira, com socorristas à procura de dezenas ainda desaparecidos, disseram as autoridades esta madrugada.

A guarda-costeira disse que 15 corpos tinham sido recuperados perto da ilha de Lesbos, depois de um barco que transportava cerca de 40 pessoas se ter afundado.

Cinco pessoas foram resgatadas e três foram localizadas num afloramento rochoso perto do local do naufrágio.

Um segundo esforço de salvamento foi lançado várias centenas de quilómetros a oeste, perto da ilha de Kythira, onde outra embarcação com pelo menos de 100 migrantes bateu nas rochas e afundou-se.

As autoridades disseram que 30 pessoas tinham sido resgatadas após a embarcação ter atingido rochas ao largo do porto da aldeia de Diakofti, no leste da ilha.

“Pudemos ver o barco a esmagar-se contra as rochas e as pessoas a escalar essas rochas para se tentarem salvar. Foi uma visão inacreditável”, disse Martha Stathaki, uma residente local, à agência de notícias Associated Press.

“Todos os residentes aqui foram até ao porto para tentarem ajudar”, acrescentou.