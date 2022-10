ZAP e Liga Angolana Contra o Cancro sensibilizam para a importância da prevenção do Cancro de Mama

A ZAP apoiará, durante este mês, a organização Liga Angolana Contra o Cancro (LACC) para reforçar a importância da prevenção e diagnóstico precoce do cancro de mama. A ZAP irá também apoiar no dia 8 de Outubro, no Shopping Avenida Morro Bento, uma exposição que dá cara à luta contra o cancro e que reforçará a actividade de sensibilização denominada “Outubro Rosa” com a presença da apresentadora Stela de Carvalho como mestre de cerimónia.

A luta contra o cancro da mama será o tema central das actividades de “Outubro Rosa”, que a associação LACC organiza durante este mês. Uma vez mais, a ZAP une-se à iniciativa que todos os anos pretende sensibilizar as mulheres angolanas para a importância da prevenção e diagnóstico precoce desta doença.

A ZAP irá apoiar as actividades que a LACC tem previstas para este mês, em especial uma grande exposição onde o público poderá ver as caras de mulheres que viveram e superaram o cancro de mama. O evento ocorrerá no dia 8 deste mês, a partir das 17h30, no Shopping Avenida Morro Bento (antes de subir as escadas do cinema) e terá como rosto principal a apresentadora Stela de Carvalho que dará as boas vindas a todos que visitarem a exposição.

Criada em Outubro de 2005, a LACC é uma organização não-governamental sem fins lucrativos que tem como objectivo a promoção humana dos pacientes com cancro, a promoção da saúde e a prevenção da doença. A organização pretende atender as demandas dos pacientes, e lutar pelo desenvolvimento de um melhor serviço oncológico em Angola que contribua para o diagnóstico precoce, a promoção da saúde, a prevenção do cancro e a melhoria da qualidade de vida das mulheres.

Sendo uma ONG sem fins lucrativos, o maior desafio para a LACC prende-se com a disseminação da informação (folhetos informativos e outros) sobre a doença e os factores de risco, com vista ao diagnóstico precoce, actividade que a ZAP tem vindo a apoiar nos últimos anos.