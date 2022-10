Lançamento do Angosat-2 previsto para próxima semana

Depois do fracasso no lançamento do Angosat-1, Angola está perto de lançar o seu segundo satélite de comunicação, Angosat-2, de acordo com informações divulgadas pelo Jornal Expansão o lançamento do satélite está para as próximas semanas.

A janela aberta para o lançamento é de 10 a 15 de Outubro, sendo que na sexta-feira, 7 de Outubro, se deverá saber o dia exacto, depois de uma reunião entre a parte angolana, os russos da ISS Reshetnev e os responsáveis da estação de Baikonur onde está o Angosat-2, avançou a fonte citada acima.

De referir que o satélite está pronto desde a terceira semana de Julho em Baikonur no Cazaquistão, junto à placa de lançamento, à espera da decisão política para seguir para o espaço.

Recorde-se que o Angosat-2 começou a ser construído a 28 de Abril de 2018, depois do AngoSat-1, o primeiro satélite de comunicação geoestacionário angolano construído pela empresa russa RSC Energia que seria operado pela AngoSat não ter tido sucesso e desaparecido dias depois do seu lançamento.

O satélite foi baseado na plataforma USP Bus e sua expectativa de vida útil era de 15 anos.