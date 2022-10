Futebol: PSG, Marselha, Lorient e Lens, os líderes da Ligue 1

O Paris Saint-Germain, detentor do título de campeão de França, venceu por 2-1 o Nice no Parque dos Príncipes na nona jornada do campeonato francês da primeira divisão de futebol, a Ligue 1. O PSG lidera isolado com 25 pontos.

Oitavo triunfo em nove jogos para o Paris Saint-Germain que continua na liderança.

Em Paris, os parisienses venceram por 2-1 o Nice que ocupa actualmente a 13ª posição com 8 pontos.

Os golos da equipa parisiense foram apontados pelo argentino Lionel Messi e pelo francês Kylian Mbappé, enquanto o único tento da equipa do Sul da França foi marcado pelo francês Gaëtan Laborde.

De notar que o PSG contou com a ajuda de seis jogadores lusófonos: os portugueses Nuno Mendes, Danilo Pereira, Renato Sanches e Vitinha, e os brasileiros Marquinhos e Neymar.

O PSG lidera o campeonato com 25 pontos, mais dois do que o Marselha, e mais três do que o Lorient.

Os marselheses venceram por 0-3 na deslocação ao terreno do Angers com tentos apontados pelo francês Jonathan Clauss, pelo colombiano Luis Suárez e pelo brasileiro Gerson.

Quanto ao Lorient venceu por 2-1 o Lille, clube comandado pelo português Paulo Fonseca. Os tentos do Lorient foram apontados pelo gaulês Théo Le Bris e pelo francês Bafodé Diakité na própria baliza, enquanto o único tento da equipa do Norte da França foi da autoria do canadiano Jonathan David.

De notar que o Lille ocupa o oitavo lugar com 13 pontos.

No que diz respeito ao Lens está no quarto lugar com 21 pontos, após o triunfo por 1-0 frente ao Lyon. O único tento foi apontado de grande penalidade pelo francês Florian Sotoca.

De referir ainda que o Mónaco está no quinto posto com 17 pontos, após o triunfo por 4-1 frente ao Nantes, enquanto o Lyon está agora na sétima posição com 13 pontos.

A próxima jornada decorre no fim de semana de 8 e 9 de Outubro.