Futebol: Benfica perdeu pontos, FC Porto e Sporting CP venceram antes da Champions

A oitava jornada do campeonato portuguesa da primeira divisão de futebol decorreu no passado fim-de-semana. O Benfica perdeu pontos, enquanto o FC Porto e o Sporting CP venceram antes da Champions.

Na Liga Portuguesa, o SL Benfica empatou sem golos na deslocação ao terreno do Vitória de Guimarães e continua na liderança no Campeonato português da primeira divisão de futebol.

Os encarnados lideram a liga portuguesa com 22 pontos em 24 possíveis após a oitava jornada que decorreu este fim de semana.

O FC Porto, detentor do título de campeão, ocupa actualmente a 2ª posição com 19 pontos, isto após o triunfo caseiro por 4-1 frente ao Sporting de Braga.

Os golos dos dragões foram marcados pelos brasileiros Evanilson, Pepê e Wenderson Galeno, e pelo canadiano Stephen Eustáquio. O único tento da equipa do Minho foi apontado pelo internacional português Pepe na própria baliza.

De notar que os bracarenses também estão no terceiro lugar com 19 pontos.

Quanto ao Sporting Clube de Portugal venceu por 3-1 o Gil Vicente no Estádio José Alvalade. Os tentos dos leoninos foram apontados pelo japonês Hidemasa Morita, pelo português Pedro Gonçalves e pelo luso Rochinha, enquanto o único golo dos gilistas foi marcado pelo espanhol Fran Navarro.

Com este triunfo, os leoninos subiram ao 7° lugar com 13 pontos, a nove do líder da prova.