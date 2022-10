Futebol: Arsenal continua na liderança na Premier League

O Arsenal continua na liderança na Premier League após o triunfo por 3-1 frente ao Tottenham num jogo a contar para a nona jornada da Liga Inglesa. Quanto ao Manchester City ocupa o segundo lugar.

O Manchester City, detentor do título de campeão, venceu por 6-3 frente ao Manchester United no dérbi da cidade de Manchester e ocupa o segundo lugar na tabela classificativa com 20 pontos, isto após a nona jornada do campeonato.

Os tentos dos ‘Citizens’ foram apontados pelo norueguês Erling Haaland e pelo britânico Phil Foden, que marcaram três golos cada um.

Quanto aos golos dos ‘Red Devils’ foram marcados pelo brasileiro Antony e pelo francês Anthony Martial, que bisou.

De notar que o internacional português do Manchester United, Cristiano Ronaldo, ficou no banco de suplentes.

Arsenal na liderança

Na liderança isolada, com 21 pontos, está o Arsenal que venceu por 3-1 o Tottenham no dérbi de Londres. Sétimo triunfo para os ‘Gunners’ nesta época 2022/2023.

Os golos dos ‘Gunners’ foram apontados pelo ganês Thomas Partey, pelo brasileiro Gabriel Jesus e pelo suíço Granit Xhaka. Quanto ao único tento dos ‘Spurs’ foi marcado pelo inglês Harry Kane de grande penalidade.

O Tottenham ocupa agora o terceiro lugar na tabela classificativa com 17 pontos.

No que diz respeito aos outros favoritos ao título, o Chelsea está na quinta posição com 13 pontos, isto após o triunfo por 1-2 na deslocação ao terreno do Crystal Palace, enquanto o Liverpool ocupa o nono posto com 10 pontos, isto após o empate a três bolas frente ao Brighton & Hove Albion.

De referir ainda que o Leicester, campeão inglês em 2016, ocupa o 19° e penúltimo lugar com quatro pontos em oito jogos. Na nona jornada, o Leicester venceu pela primeira vez nesta época por 4-0 frente ao Nottingham Forest, clube que está agora último posto também com quatro pontos.

Recorde-se que a sétima jornada e vários jogos da oitava jornada foram adiados devido ao falecimento da Rainha Isabel II no mês passado.