CNE diz que já pagou tudo mas ainda há agentes eleitorais a aguardar pelo pagamento

A Comissão Nacional Eleitoral (CNE) assegura ter pago a todos os agentes eleitorais com quem celebrou contratos e que trabalharam nas assembleias de voto nas eleições gerais de 24 de Agosto, mas há vários destes elementos que ainda aguardam pelo pagamento, soube o Novo Jornal.

O porta-voz da CNE garantiu ao Novo Jornal que não há falha de pagamento com todos os agentes eleitorais que prestaram serviço nas assembleias de votos nas eleições de 24 de Agosto.

“Não há falhas nem atrasos no pagamento dos agentes eleitorais. Não existem!”, confirmou Lucas Quilundo ao Novo Jornal, sem avançar mais detalhes.

O Novo Jornal sabe que os agentes eleitorais estão a ser pagos via banco, no valor de 30 a 35 mil kwanzas, mas sabe ainda que há muitos atrasos de pagamento a estes agentes.

Alguns agentes eleitorais certificam terem já recebido o subsídio, outros dizem que ainda não e não percebem as razões da demora.

Nos municípios como os do Cazenga, Viana, Samba e Maianga, em Luanda, da Jamba e Chibia, na Huíla, Conda, no Kwanza Sul, e alguns municípios de Cabinda e do Uíge, por exemple, os agentes eleitorais dizem que continuam à espera dos pagamentos.

Vários membros das assembleias de votos, ao serviço da CNE, que ainda não receberam, contaram ao Novo Jornal que existem pessoas que entregaram o IBAN do mesmo banco e no mesmo dia, mas que apenas alguns receberam e outros ainda não.

Os visados querem entender as razões, mas o porta-voz da CNE, Lucas Quilundo, recusou-se a comentar quando questionado pelo Novo Jornal.

Um responsável da CNE em Luanda, que não quis ser identificado, contou a Novo Jornal que não há necessidade das pessoas ficarem preocupadas visto que, apesar dos atrasos, todos serão pagos.

“Sabemos a realidade do nosso País. Vamos aguardar que os bancos processem os subsídios dos agentes eleitorais. Pode demorar, mas serão todos pagos”, disse o responsável que solicitou anonimato, apelando a que os que ainda não foram pagos conservem as credenciais como prova.

Fernando Teixeira, que trabalhou como presidente da mesa da assembleia de voto no Talatona, disse ter já recebido o seu subsídio, na sexta-feira, mas lamenta o facto de muitos dos seus colegas ainda não terem recebido.

Em todo o País, a Comissão Nacional Eleitoral recrutou para as eleições gerais, que aconteceram no dia 24 de Agosto deste ano, mais de 100 mil membros para às mesas das assembleias de voto.

As eleições gerais de 24 ade Agosto foram ganhas pelo MPLA, com 51,17 por cento dos votos. João Lourenço, cabeça de lista do partido, foi reeleito Presidente da República.