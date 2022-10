Angola bate Inglaterra e apura-se para os quartos-de-final

A Selecção Nacional de futebol para amputados venceu a Inglaterra, por 1-0, esta quarta-feira, e apurou-se para os quartos-de-final, em jogo do 16º Campeonato do Mundo que decorre em Istambul (Turquia).

Angola precisou de 57 minutos (50 regulamentar e mais sete dos 10 do prolongamento) para garantir a vitória magra de 1-0, numa jogada de insistência em que o atacante Heno Guilherme surge na pequena área e remata sem hipótese para o guarda-redes inglês.

Início atribulado, por conta do jogo muito táctico do adversário, o combinado nacional levou tempo para digerir as contrariedades em campo, habituado, desde a fase inicial da competição, a marcar nos primeiros 15 minutos.



Heno Guilherme, José Cadeeiro, e João Chiquete, principalmente estes, foram alvos de muita marcação, e o último acabou sendo advertido com a segunda cartolina amarela e o consequente vermelho.

Ajuizada por uma tripla do país anfitrião, a partida teve momentos de parcialidade a desfavor de Angola, num jogo que se revelou o mais intenso do combinado nacional até à data.

Ao vencer na ronda inaugural o Uruguai, por 4-0, o Iraque, por 4-1, e a Itália, por 7-0, os campeões do mundo nunca sofreram tanto nesta prova para garantir a vitória, ainda mais quando estava em causa a defesa da honra, pós foi esta mesma adversária que derrotou Angola, por 3-1, na edição de 2014, no México.



A revanche nunca foi claramente assumida entre os membros da equipa técnica, já no seio dos atletas este sentimento sempre existiu.

Quinta-feira, Angola defronta o Brasil nos quartos-de-final, após triunfo hoje sobre a Polónia, por 2-1.

Esta fase do evento, onde Angola procura defender o título conquistado em 2018, no México, decorre no complexo desportivo da Federação turca de futebol.