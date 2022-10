5ª Edição do Hamburgola by Coca-Cola foi a mais sustentável de sempre

Teve lugar de 30 de Setembro a 2 de Outubro, na Floresta da Ilha de Luanda, a 5ª edição do festival gastronómico Hamburgola, um evento que contou com mais de 10.000 visitantes, e onde a Coca-Cola se juntou ao seu parceiro Associação Nação Verde para garantir a sensibilização da população para a recolha selectiva dos resíduos.

A acção reforça a estratégia da Coca-Cola em garantir a recolha de cada garrafa produzida, cada garrafa recolhida. Como parceiro estratégico, a Associação Nação Verde utiliza os eventos públicos para educar a sociedade sobre a necessidade de recolher, tratar e reciclar correctamente os resíduos sólidos, em especial os plásticos.

Para Nuno Cruz, Presidente da Associação Nação Verde, “cada vez mais é necessário que a população se dê conta que tem um papel fundamental na gestão dos resíduos sólidos”. “O problema da poluição começa a partir do momento em que abrimos uma garrafa, uma lata, e não as depositamos nos lugares correctos. É um gesto aparentemente simples, mas que se não o tivermos em conta, só vai piorar o enorme problema que já temos actualmente. Todos somos responsáveis, e por isso todos temos que ser parte da solução”.

De acordo com Paula Lima Matoso, Gestora Sénior de Activação da Coca-Cola em Angola, a multinacional “não deixará de insistir na importância de iniciativas que formem uma verdadeira consciência de cidadania sobre a importância da recolha e reciclagem do plástico. Neste sentido, pensamos que o Hamburgola é o espaço ideal, porque que cria um pensamento ecológico e sustentável em milhares de famílias que aqui se reuniram, ao ar livre, para uma refeição num ambiente descontraído, divertido e diferente”. “Estas acções alinham-se com a iniciativa que a Coca-Cola lançou a nível global, World Without Waste (Mundo sem Lixo), e que pretende instituir uma economia circular, não só em Angola, como em todo o mundo”.

O Hamburgola, que vai já na quinta edição, é uma ideia original da Made in Luanda, que visa juntar as famílias para um momento bem passado. João Ezequiel, CEO da Made in Luanda, recorda que “na primeira edição, na Fortaleza de São Miguel, em 2018, ainda não existiam eventos pensados para as famílias, e o sucesso e adesão do público derivaram do facto dos casais jovens poderem conviver com as suas crianças no mesmo espaço público.”

Este ano, a Made in Luanda recuperou 15 mil metros quadrados da floresta da Ilha de Luanda, espaço onde o Hamburgola aconteceu em anos anteriores. “É um regresso importante, já que este é um espaço nobre da nossa cidade, que infelizmente não tem estado aberto para a comunidade”, assinalou João Ezequiel.

No total, os 10 restaurantes participantes no Hamburgola venderam 11 mil e 373 hambúrgueres completos e 946 menús Kandengues, especialmente criado para milhares de crianças que visitaram o Hamburgola. Durante o evento, que contou com a animação de 15 influencers e tick tockers, as famílias deram um pé de dança ao som de 18 artistas, entre os quais Nelson Freitas, Gerilson Insrael e Chelsea Dinorath.

Os resíduos recolhidos na 5º edição do Hamburgola serão transformados em unidades de reciclagem com os quais a Associação Nação Verde trabalha em projectos de intervenção ambiental similares.