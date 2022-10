Zaire: Cidadão de 46 anos morto à pancada no Aeroporto “Comandante Ndozi”

Um cidadão, identificado por Jeremias António Pando, 46 anos de idade, foi, na quinta-feira, encontrado morto na pista do Aeroporto “Comandante Ndozi”, na cidade do Soyo, província do Zaire.

O director do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa (GCII) da Delegação Provincial do Ministério do Interior, Sérgio Afonso, disse, ontem, ao Jornal de Angola, que o malogrado foi espancado por um grupo de marginais.

Acrescentou que o crime ocorreu por volta das 21 horas, quando a vítima, a sua esposa e um “irmão” da sua congregação religiosa tentavam atravessar a pista do referido aeroporto, tendo sido surpreendidos por um grupo de indivíduos, que, depois de uma breve abordagem, começaram a agredi-los, tendo Jeremias António Pando perdido a vida no local.

“Depois de darem conta que o cidadão Jeremias António Pando estava morto, os marginais meteram-se em fuga”, disse Sérgio Afonso, acrescentando que o malogrado era natural do município do Tomboco e residia no bairro Kikudo, na cidade do Soyo.

O director do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa (GCII) da Delegação Provincial do Ministério do Interior fez saber que decorrem diligências no sentido de localizar e deter os indivíduos em causa, a fim de serem presentes ao Ministério Público, para a responsabilização criminal que se impõe.