TV Desporto e Cultura começa a emitir em 2023

O presidente do Conselho de Administração da Televisão Pública de Angola (TPA), Francisco Mendes, anunciou, esta segunda-feira, a abertura, no primeiro semestre de 2023, da TV Desporto e Cultura.

Francisco Mendes, que falava durante uma visita do ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Mário da Silva Oliveira, deu a conhecer que os profissionais estão em fase de formação.

“Os nossos profissionais estão em formação para dar resposta aos novos desafios. Não adianta ter equipamentos de ponta e não ter pessoas qualificadas para os gerir”, concluiu.

O responsável informou ainda que processo da transição do sistema analógico para o HD deverá estar, igualmente, concluído em 2023.

Em relação a gestão da Palanca TV, Francisco Mendes, solicitou o reforço de verbas para acautelar as despesas extras com o pessoal, frisando que a empresa gasta, mensalmente, 40 milhões de kwanzas com essas despesas extras.

Na sua explanação, o gestor não detalhou o tipo de despesas com o pessoal recebido da Palanca TV, que transmitia, a título privado, desde 15 de Dezembro de 2015.

No quadro do programa de recuperação de activos, a empresa foi entregue, em 2020, para a esfera do Estado, para transformar-se em órgão temático de desporto da TPA.

Segundo Francisco Mendes, os cerca de 40 milhões de kwanzas gastos com a gestão do equipamento e pessoal da extinta Palanca TV estavam fora da planificação financeira da empresa, sublinhando que tem causado “muitos constrangimentos”.

Por sua vez, o ministro Mário Augusto da Silva Oliveira disse que o problema será levado às entidades superiores.

Antes da TPA, o ministro Mário Oliveira passou pela Rádio Nacional de Angola, Edições Novembro e Agência Angola Press (ANGOP), com o intuito de inteirar-se das condições técnicas e de trabalho dos seus profissionais.

A TPA, fundada a 18 de Outubro de 1975, é a única televisão pública do país.