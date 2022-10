Ten Hag explica por que Cristiano Ronaldo não jogou frente ao City

Treinador do Manchester United garante que se tratou de uma “questão de respeito”.

Erik ten Hag não recorreu a Cristiano Ronaldo na derrota do Manchester United averbada, este domingo, no reduto do rival Manchester City (3-6) por “respeito” à carreira do craque português. Em conferência de imprensa, o treinador neerlandês foi questionado se não ponderou fazer entrar o craque português ao intervalo e a explicação foi bastante objectiva.

Ten Hag explicou que “seria uma falta de respeito” à “grande carreira” de Ronaldo caso o fizesse entrar em campo quando o resultado estava com uma desvantagem de quatro golos no marcador.