MPLA tenta corrigir derrota eleitoral em Luanda

Face à recente derrota eleitoral na capital do país,o MPLA, em Luanda, vai realizar no próximo sábado, alterações no seu Comité Provincial.

O actual governador provincial de Luanda, Manuel Homem, é o único candidato à corrida à liderança do partido em Luanda, para substituir Bento Bento.

A derrota nas eleições gerais tem levantado intensos debates entre militantes a todos os níveis do MPLA.

O jurista Pedro Kaparakata diz que a derrota do MPLA em Luanda, está no crescimento demográfico de Luanda e os vários interesses que a capital representa.

“A particularidade de Luanda é … a existência de pluralidade de poder que concorrem com poder do governador”, disse numa referência ao Governo central e outros círculos de poder instalados na capital

O também analista político entende que o MPLA acomodou-se e “a um dado momento ficou desligado da população e deixou a população à deriva”.

Outro analista político, Agostinho Sikato, diz ser tarde a injecção de sangue novo no MPLA para recuperar a simpatia da população de Luanda com vista às autarquias.

“É tarde porque na configuração da nossa política perder uma capital e realizar-se às autarquias em 2023 é arriscar de mais”, afirma.

Sikato recomenda o rejuvenescimento do MPLA, mas alerta que o actual governador de Luanda, Manuel Homem, pode não corresponder às expectativas.