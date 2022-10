Governação da capital do País: Governador de Luanda troca impressões com secretário da UNITA

O governador da província de Luanda, Manuel Homem, e o secretário provincial da UNITA, Nelito Ekuiki, mantiveram hoje, segunda-feira, um encontro de cortesia e de troca de impressões sobre a governação na capital angolana.

Em declarações à imprensa, Nelito Ekuiki disse que “as eleições passaram e estamos aqui para auxiliar quem está efectivamente para governar”.

Afirmou que o governador provincial mostrou-se aberto aos conselhos dos partidos com assento parlamentar para a solução dos problemas de Luanda, apesar de algumas questões não dependerem dele.

Salientou que depois de ter ouvido do governador um breve diagnóstico de Luanda e as linhas de governação, sugeriu atenção à situação habitacional, particularmente, das famílias em casas de chapas no Zango, que aguardam, há 11 anos, por um realojamento condigno.

Nelito Ekuiki disse ter também aconselhado Manuel Homem a resolver os problemas ligados ao saneamento e drenagem das águas residuais e pluviais, em zonas como a Comarca de Luanda, que tem sido afectada em épocas chuvosas, para evitar mortes.

Questionado se a sua organização aceitaria participar na administração de alguns municípios, respondeu que a Constituição não prevê isso e que a vitória é de forma geral, ressaltando que o vencedor nomeia o governador, que, por sua vez, deve nomear os administradores municipais, pelo que resta à UNITA esperar pelas autarquias.

Por outro lado, apelou ao diálogo, esclarecendo que “Luanda é o centro do poder e quem governa deve ter abertura suficiente para esclarecer mal entendidos e encontrar caminhos comuns”.

Nas eleições gerais de 24 de Agosto passado, a UNITA conseguiu eleger três deputados no círculo provincial de Luanda, contra dois do MPLA.