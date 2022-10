Detidos jovens por vandalismo de viaturas no Lubango

Nove jovens entre 19 a 26 anos de idade foram detidos no fim-de-semana pela Polícia Nacional (PN), suspeitos de vandalizar viaturas que circulavam no bairro do Nambambe, município do Lubango, depois de um atropelamento mortal seguido de fuga.

O acto deu-se depois de um condutor ter atropelado um jovem que morreu no local, na zona do Bate-Chapa e colocou-se em fuga, tendo num acto de retaliação atacado com pedras todas as viaturas que circulavam no troço, segundo o porta-voz da PN na Huíla, inspector-chefe Fernando Tongo.

Em declarações à ANGOP, a fonte afirmou hoje, segunda-feira, que a detenção ocorreu pelas 20 horas de domingo e foram vandalizadas seis viaturas no total, das quais um autocarro de transporte público, que ficaram maioritariamente com os seus vidros partidos.

Aconselhou à população a continuar a denunciar práticas do género e para as pessoas que ainda insistem em práticas criminais devem assumir as suas responsabilidades.

“Vamos continuar a fazer o nosso trabalho, contando sempre com a colaboração de todos para a garantia da ordem e tranquilidade públicas”, reforçou.

Fez saber que a Polícia está a trabalhar para a localização do condutor que atropelou mortalmente um cidadão e fugiu.