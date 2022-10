Andulo domina festival de trova, música, teatro e poesia no Bié

O município do Andulo foi o destaque do festival provincial de trova, música popular, teatro e poesia do Bié, com três premiações, sendo um primeiro lugar e dois segundos, actividade decorrida no fim-de-semana, na cidade do Cuito.

Esta municipalidade venceu na categoria de trova, com o concorrente João Baptista Generoso, que superou os opositores do Cunhinga, nomeadamente José Luís do Cuito e Justino Tito Guido, que ficaram nas posições seguintes.

O Andulo ficou ainda com os segundos lugares das categorias de vozes femininas e poesia em línguas nacionais, com Isilda Wanga Caiaia e Laurindo Tchatulica, respectivamente.

Cuito, Catabola e Cunhinga tiveram duas premiações cada, enquanto Chinguar, Camacupa e Chitembo uma cada.

Participaram mais de 40 concorrentes dos nove municípios desta província.

Vencedores por categoria

Vozes femininas (música)

1º Catabola – Verónica Pedro, 220 pontos

2º Andulo – Isilda Wanga Caiaia, 200 pontos

2º Chitembo – Augusta Chimuma, 136

Poesia em línguas nacionais

1º Camacupa – Manuel Chipucapuca, 204 pontos

2º Andulo – Laurindo Tchatulica, 200 pontos

3º Catabola – Rodrigues Sahissinja, 54 pontos

Teatro

1º Cuito – Colectivo de Artes Olombangui, 99 pontos

2º Chinguar – Grupo de Artes Ombembwa, 96 pontos

3º Cuito – Grupo Omaveto Veya, 83 pontos

Trova

1º Andulo – João Baptista Generoso, 95 pontos

2º Cunhinga – José Luís do Cuito, 88 pontos

2º Chunhinga – Justino Tito Guido, 80 pontos

Os primeiros classificados receberam cada 300 mil kwanzas, os segundos 200 mil e os terceiros 150. Os demais foram contemplados com 15 mil como prémio de participação.

A actividade decorreu no âmbito das festividades do centenário de nascimento do primeiro Presidente de Angola, António Agostinho Neto.

Na ocasião, o director do Gabinete Provincial da Cultura, Turismo e Juventude e Desportos, Nelson Quintas, fez saber que a realização do festival visa potenciar as valências culturais desta região do território nacional, através do incentivo da participação activa de todos os membros da sociedade no resgate e promoção do património cultural.

Na sua intervenção, o administrador municipal do Cuito, Abel Guerra Paulo, enalteceu a realização do evento, tendo considerado os festivais nacionais eventos de afirmação cultural, que concorrem para a livre expressão das diversas formas de manifestações, que visam o fortalecimento da unidade nacional.

Para o administrador, o enquadramento deste festival no centenário de Agostinho Neto é sinónimo de reconhecimento do papel que a cultura e as artes tiveram na formação da angolanidade, sobretudo na luta pela liberdade da nação e na preservação da integridade social.