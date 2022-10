Jade Moura revela clima tenso com Jéssica Pitbull após fim da relação “baixa a cara”

A cantora Jade Moura contou detalhadamente no programa Showbiz Talk, da PLATINA FM (96.8), o porquê do fim da amizade com Jéssica Pitbull, alegando “irresponsabilidade” por parte da colega, como a principal razão do término da amizade.

Jade Moura fez saber que Pitbull teria falhado por três vezes a um compromisso sem, no entanto, um pedido de desculpas pelo “erro”.

“Na época da pandemia, quando eu fazia os lives, convidei a Jéssica Pitbull para fazer o live comigo. Ela aceitou na boa, depois, falhou comigo, os seguidores todos à espera da entrevista e nada. Pediu desculpas, marcou a segunda vez e falhou de novo. Tive uma conversa com o suposto agente dela, remarcamos para o dia seguinte e ela falhou pela terceira vez.”, contou.

Jade Moura classificou o acto como sendo “uma autêntica irresponsabilidade” e lamentou o facto de não haver sinceridade por parte de Jéssica Pitbull em dizer que não dava ou que não tinha disponibilidade.

“Eu vou perceber e se eu não perceber, tu pelo menos mantiveste a tua palavra e depois quando nos encontramos em sítios públicos faz questão de baixar a cara.”, sublinhou.