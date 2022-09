Projecto da “Rixa para Artista” chega ao Cazenga

Depois de ter sido lançado na semana finda, mais precisamente no dia 24 de Setembro do ano em curso, na Casa da Juventude, município de Viana, o projecto da “Rixa para Artista” chega ao município do Cazenga e vai ao Kalawenda, uma zona tida como a mais problemática em relação a criminalidade.

De acordo com uma nota da organização, dirigida por Leopoldino Silva de Almeida, artisticamente conhecido por Chilola de Almeida, músico, compositor e promotor cultural, tem como finalidade desincentivar as lutas de gangues que ainda ocorrem nos mais variados bairros de Luanda, principalmente nos municípios de Viana, Cazenga, Kilamba Kiaxi, Belas e Talatona, motivando nos jovens o gosto pela arte, “mudando a vida da juventude por meio da arte.

Subordinada ao Slogan: “Stop Rixa” este projecto é inovador por incorporar uma forte componente cultural que vai facilitar os jovens que ainda se encontram no mundo da criminalidade e outras práticas que em nada dignifica essa franja a se tornarem em actores de mudança nos seus bairros com a criação, composição, gravação e lançamento de músicas com mensagens positivas e a desencorajar tais práticas.