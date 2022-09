“NET-G” prevê criação de mais de quatro mil empregos

A nova provedora de serviços de internet denominado “NET-G” prevê criar um total de 4 100 postos de trabalho directos e indirectos até Janeiro de 2023, período estimado para o início de venda dos respectivos serviços.

O anúncio foi feito esta quinta-feira, em Luanda, pelo administrador geral da empresa promotora, Laur Fortuna, tendo apontado 1 930 empregos directos e 2 170 indirectos, entre o total do número de postos de trabalho.

A iniciativa do grupo empresarial Galec Bussiness, em parceria com a multinacional tecnológica holandesa Sun Evo Holdind B, antevê investir cerca de 111 milhões de euros, que servirão para estender a NET-G em 10 províncias do país, além de Luanda.

Segundo o responsável, na primeira fase, 50% dos serviços estarão disponíveis na área urbana de Luanda, prevendo cobrir toda extensão da capital do país no curto prazo, enquanto no médio prazo alargar para as províncias de Cabinda, Benguela, Huambo, Huíla, Malanje, Cuanza Sul, Uíge, Namibe, Lunda Norte e Bengo.

De acordo com Laur Fortuna, a NET-G vai trazer uma nova dinâmica à economia, visando também qualificar a ciência e o ensino, ou seja, visa atender as necessidades do público em geral, desde o sistema de ensino até as várias indústrias, impulsionando a economia numa prestação de serviços de internet de forma diferenciada.

A Galec Bussiness é uma empresa de direito angolano que há cinco anos opera em áreas como gestão, consultoria e mediação clássica de negócios.